Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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