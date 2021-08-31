Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor
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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen kanat oyuncusu Diego Rossi ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen kanat oyuncusu Diego Rossi ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, transferini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

Rossi'nin yarın 13.15'te İstanbul'da olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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