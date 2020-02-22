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Fenerbahçe derbiye hazır

Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

22.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:40
Fenerbahçe derbiye hazır

Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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