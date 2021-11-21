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Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. NEF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

FENERBAHÇE: Berke Özer - Ferdi, Min Jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha


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