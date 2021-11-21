Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. NEF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak derbi müsabakasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
FENERBAHÇE: Berke Özer - Ferdi, Min Jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri