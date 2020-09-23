Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu
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Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

23.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:40
Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'in 3'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek. 

Haftanın görev alan hakemleri şöyle:  

25 Eylül Cuma 

20: 00 Fatih Karagümrük  - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 

13: 30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)16: 00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa  (Hüseyin Göçek)16: 00 Göztepe  - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)19: 00 Trabzonspor  - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar 13: 30 Çaykur Rizespor  - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)16: 00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)    16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)19: 00 Galatasaray  - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)28 Eylül Pazartesi 20: 00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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