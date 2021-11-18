Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 13'üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

20 Kasım Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük


Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

 Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı

Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title