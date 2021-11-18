Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 13'üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde;20 Kasım Cumartesi13.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan19.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy21 Kasım Pazar13.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus16.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek16.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler22 Kasım Pazartesi20.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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