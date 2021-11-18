Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 13'üncü haftada oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

20.00 Yukatel Kayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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