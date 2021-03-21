Fenerbahçe derbisinde 11'ler belli oldu
21.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:58
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler açıklandı.
Vodafone Park'ta saat 119.00'da başlayacak mücadeleyi Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Suat Arslanboğa ise dördüncü hakem olacak.İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta
Kaynak: Demirören Haber Ajansı