Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Oktay