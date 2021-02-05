Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

05.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:13
Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Oktay

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