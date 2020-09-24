Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı

24.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:12
Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi tekne turuyla moral depoladı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray derbisi öncesi tekne turuyla moral depoladı.

Başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular; Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Kaymakamlığı'nın organize ettiği ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde düzenlenen tekne turuna katıldı. Organizasyona Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan da iştirak etti. Etkinlikte futbolcuların aileleri de yer aldı. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan oyuncular arasından takıma yeni katılan yabancı futbolcuların Boğaz'ın manzarasından etkilendikleri görüldü. - İSTANBUL

Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı
Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hanife Müge Anlı Aleyna Tilki Aytaç Ağırlar
Spor Babel Can Bartu Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Uefa Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe derbi öncesi tekne turuyla moral depoladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 23:12:38. #1.15#
title