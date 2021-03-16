Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

16.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:56
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla bitirdi.

SİNAN GÜMÜŞ'TEN İYİ HABERSarı-lacivertlilerde bir süredir bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanlara devam eden Sinan Gümüş, takımdan ayrı koşulara başladı. Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil ile Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Gökhan Gönül'ün ise tedavisi devam ediyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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