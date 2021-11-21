- Fenerbahçe derbi için yola çıktı

İSTANBUL - Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maç için yola çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nden maç için yola çıktı. Kafilenin tesislerden çıkışında çok sayıda taraftar takımlarının uğurlarken, takımı taşına otobüs polis eşliğinde maçın oynanacağı stada gitmek üzere yola çıktı.