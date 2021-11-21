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Fenerbahçe derbi için yola çıktı

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- Fenerbahçe derbi için yola çıktı Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maç için yola çıktı.

- Fenerbahçe derbi için yola çıktı

İSTANBUL - Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maç için yola çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Derbi öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nden maç için yola çıktı. Kafilenin tesislerden çıkışında çok sayıda taraftar takımlarının uğurlarken, takımı taşına otobüs polis eşliğinde maçın oynanacağı stada gitmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe derbi için yola çıktı

Fenerbahçe derbi için yola çıktı

Fenerbahçe derbi için yola çıktı

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