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Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.

22.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:17
Fenerbahçe, derbi için stada hareket etti

, ile oynayacağı derbi için Samandıra 'nden Ülker Fenerbahçe Stadı'na doğru hareket etti.


Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Yaklaşık 200 kadar taraftar takımlarını karşılaşmaya uğurlarken, futbolcuların lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli kafile, polis eskortuyla beraber maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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