Fenerbahçe, derbi için kampa girdi
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Fenerbahçe, derbi için kampa girdi

28.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:15
Fenerbahçe, derbi için kampa girdi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.30'da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin tedavileri ise devam etti.

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Fenerbahçe, derbi için kampa girdi
Fenerbahçe, derbi için kampa girdi
Fenerbahçe, derbi için kampa girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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