Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.

24.09.2019 13:49
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştiren sarı-lacivertliler, önce salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli takım; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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