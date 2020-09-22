Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı
22.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:22

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanın, iki grup halinde pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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