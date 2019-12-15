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Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.

15.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:13
Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı. Sarı-lacivertliler son 8 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi.


Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk umutlarıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla adeta kayboldu. Sarı-lacivertliler 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alırken, geri kalan müsabakalardan 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alabildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın özellikle deplasman maçlarındaki kadro ve oyun şekli eleştirilirken, oynanan futbol taraftarı memnun etmedi. Sarı-lacivertli ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:


Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2


Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1


Galatasaray: 0- Fenerbahçe: 0


Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2


Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2


Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0


Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0


Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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