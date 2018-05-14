Fenerbahçe Deplasmanda Karabükspor ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Fenebahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Hüseyin Göçek'in yönettiği karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

2' GOL! Fenerbahçe'nin ilk ciddi atağı gol oldu. Aatif'ın çevirdiği topa dokunan Kravchenko meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

1' Karşılaşma Hüseyin Göçek'in düdüğü ile başladı

İLK 11'LER

KARABÜKSPOR: Rybaka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif, Fernando, Soldado

KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇLARINDAN NOTLAR: