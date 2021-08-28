Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk olacak
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Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk olacak

Fenerbahçe, deplasmanda Altay'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe, Altay karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın durumunda ise gelişme gözlendi. İrfan ve Novak'ın oynaması zor görünse de durumları maç saati belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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