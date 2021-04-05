Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından
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Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe-Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

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Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kutlu, "İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik. Daha fazla pozisyona girerek iyi bir futbol oynadık. İlk yarıda 3 net gol pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. Golü bulabilseydik Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Maç daha farklı yerlere gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda da iyi oyunlarını sürdürdüklerini aktaran Hakan Kutlu, "Rakipten fazla baskı yemedik. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Oyun olarak iyiydik. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. 8 Nisan Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi lige tutunduracak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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