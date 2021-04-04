Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ile teknik heyetin, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne kurşun sıkılmasının faillerinin bulunamaması sebebiyle siyah tişörtlerle objektiflere poz verdiği belirtildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanın, 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür