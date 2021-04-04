Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

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Fenerbahçe, yarın sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından idman 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Öte yandan takım otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden geçen 6 yılda bu hain saldırının faillerinin hala bulunamaması sebebiyle futbolcular ile teknik heyet siyah tişörtlerle objektiflere poz verdi.

-İHA-

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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