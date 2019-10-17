Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti

17.10.2019 14:48

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Gribal enfeksiyon geçiren Altay antrenmana katılırken, Harun ise aynı nedenden dolayı idmana çıkamadı. Max Kruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Sarı-lacivertliler, Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN TÜM OYUNCULAR TAKIMA KATILDIDiğer taraftan, Fenerbahçe'de milli takımlara giden tüm oyuncular takımla çalışmalarına başladı. Son olarak, Danimarka Milli Takımı'ndaki Zanka, Hollanda U21 Takımı'nda mücadele eden Ferdi Kadıoğlu ve Şili Milli Takımı'nda forma giyen Mauricio Isla takıma katılarak antrenmanda yer aldı. Öte yandan, Isla'nın dün gece saatlerinde İstanbul'a geldiği ve 12 saat bile geçmeden antrenmana katıldığı öğrenildi.EMRE VE DİRAR'IN TEDAVİLERİ SÜRÜYORSarı-lacivertlilerde, A Milli Takım'ın Arnavutluk maçında sol kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu ile çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar'ın ise tedavileri devam ediyor.