Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.

MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. hafta maçında Denizlispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. İlk bölümde salonda core çalışması yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamlandı.

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:36:48. #1.14#
title