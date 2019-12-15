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Fenerbahçe'den Zajc açıklaması

Fenerbahçe, sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

15.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:10
Fenerbahçe'den Zajc açıklaması

, sakatlık yaşayan Miha Zajc'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, dün yapılan Demir Grup Sivasspor maçınının son çalışmasında sakatlık yaşadı. Ayak bileğine aldığı darbe sonrası bileğin dönen ve bağlarında kopuk meydana gelen Sloven futbolcunun tedavisi başlanırken 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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