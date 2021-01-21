Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

21.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:57
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşa tepki olarak giydiği tişörtler nedeniyle beIN Sports'un maç önü ve maç sonu röportajları yayınlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluşa tepki olarak giydiği tişörtler nedeniyle beIN Sports'un maç önü ve maç sonu röportajları yayınlanmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması YİNE yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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