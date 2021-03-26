Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret
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Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç'a Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen eşlik etti. - İSTANBUL

Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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