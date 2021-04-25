Fenerbahçe'den VAR açıklaması
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Fenerbahçe'den VAR açıklaması

Fenerbahçe'den VAR açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde bu müsabakanın VAR Hakemi hakkında bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öncesinde bu müsabakanın VAR Hakemi hakkında bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maç öncesinde VAR Hakemi hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.

Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır.

Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma ihtimalidir.

Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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