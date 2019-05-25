Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.
UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.
Kaynak: Dunya.com
Sağlık Bakanı Koca: MSB ile Belirleyeceğimiz Yerlerde Görev Yapan Hekimler, Askerliğini Yapmış Sayılacak
1 GB Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler