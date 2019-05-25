Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasındaki şartlara uymadığı gerekçesiyle bir üst kurula sevk ettiği Fenerbahçe Kulübünden açıklama geldi.

Kaynak: Dunya.com

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