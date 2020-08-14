Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonsporlu futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:35
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonsporlu futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trabzonspor'da bir futbolcuda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe, bordo-mavili camia için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA