Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonsporlu futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonsporlu futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Trabzonspor'da bir futbolcuda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe, bordo-mavili camia için sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İHA