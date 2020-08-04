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Fenerbahçe'den TFF'ye harcama limiti tepkisi!

Fenerbahçe, TFF tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki göstererek, "Bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" dedi.

Fenerbahçe'den TFF'ye harcama limiti tepkisi!
04.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:50

Fenerbahçe, TFF tarafından açıklanan harcama limitlerine tepki göstererek, "Bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir.

Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir.

Harcama limitleri uygulamasına ilişkin başından beri "kervan yolda dizilir" mantığı ile hareket edilmemesini, uygulanabilir, sürdürülebilir bir talimata ihtiyaç olduğunu ve mevcut haliyle Türk futbolunun adil rekabet ortamından uzaklaşacağını ifade etmiş; harcama limitlerinin gerçekçi bir yaklaşımdan uzak ve sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık.

Bugün geldiğimiz nokta ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Uygulamaya başlandığı ilk günden beri kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 Milyon TL olması gerekirdi.

Eksi yüz milyonlarca liralık harcama limiti hesabı da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini tartışmasız olarak ortaya koymaktadır.

Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 Milyon TL (18.8 Milyon Euro) olarak açıklanmıştır.

Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır.

2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir.

Bu durum, yeni sezonda da Kulübümüzün transfer yapmasına engel olmaya çalışılacağı, hiç yeni transfer yapmadığımız durumda dahi 2021/22 sezonunda Talimatın Ek XII J maddesi gereği Kulübümüzün 3 puanının silineceği ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır.

Bununla beraber yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana finansal durumunu düzeltmek adına bir çok adım atmıştır. Takım harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 Milyon Euro'luk harcamayı bir sonraki sezon 82 Milyon Euro'ya geçtiğimiz sezon ise 64 Milyon Euro seviyelerine indirmiş olup, %30'luk bir tasarruf sağlamıştır. Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 Milyon Euro'dan 18.8 Milyon Euro seviyesine inmemizdir. Buna hangi açıdan bakarsanız bakın, futbolun gerçeklerinden çok uzak olduğu aşikardır.

Bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebebiyet veren ve 2019/20 sezonunda kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için camia olarak gereken her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz.

Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz.

Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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