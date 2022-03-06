Fenerbahçe'den TFF'ye hakem ataması tepkisi Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atamasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atıldığı pozisyona işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"