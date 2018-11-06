Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray Paylaşımı

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, Fenerbahçe resmi Twitter hesabından derbide yaşanan olaylarla ilgili video yayınladı.

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.

"TAKİPÇİSİYİZ"

Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonunu etiketledi.

36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.

-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi

-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu

-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası

-Jailson'un kovalanması

Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe yeni bir video daha gönderdi. Onda yer alanlar;

Donk'un Harun'a tekmesi

Belhanda - Soldado arasında yaşananlar

Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu

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YORUMLAR (120)

  • ÇİRKEF FENEV:
    Hiç alakası yokken gelip Belhandaya tokat sallayan 33 numara CAHİLson oyuncunu niye ifşa etmiyorsun. İşiniz gücünüz algı. Ali koç başkan fenev şampiyon :))))))))
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    KAMİL: la objektif baksana olaylara biraz git izle ilk hamleyi belhanda yapıyor soldadoya
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    HADDİNİ BİL: 32 numara olmasın o bilader demekki sende boş yapıyorsun . cahilson sensin demekki :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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  • ENDER HAN:
    GEÇEN SENE ALANYASPORU KATLEDERKEN SESİ ÇIKMAYANLAR O PUANLA ŞAMPİYON OLANLAR ŞİMDİ ŞARLATANLIK PEŞİNDE , yemezleeeerrr
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