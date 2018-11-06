Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray Paylaşımı

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından çıkacak cezalar merakla beklenirken, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.

"TAKİPÇİSİYİZ"

Derbide yaşanan olayları bir video haline getiren Fenerbahçe, Twitter'dan "Takipçisiyiz" yazarak, Türkiye Futbol Federasyonunu etiketledi.

36 saniyelik videoda sadece Galatasaraylı isimlerin tepkileri görülüyor.

-Fatih Terim'in Soldado'yu itmesi

-Terim'in Fırat Aydınus ile diyaloğu

-Hasan Şaş'ın Skrtel ile kavgası

-Jailson'un kovalanması

Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe yeni bir video daha gönderdi. Onda yer alanlar;

Donk'un Harun'a tekmesi

Belhanda - Soldado arasında yaşananlar

Serdar Aziz - Yiğithan diyaloğu