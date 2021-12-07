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Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

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Fenerbahçe'den Szalai açıklaması

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki başarılı stoper Atilla Szalai'nin 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberler i yalanladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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