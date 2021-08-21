Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması
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Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması

Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli oyuncu Sörloth ile anlaşacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli oyuncu Sörloth ile anlaşacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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