Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde...

Lig ve Avrupa için kadrosunu hemen hemen tamamlayan Fenerbahçe, Caner Erkin'in gidişinin ardından sol kanat takviyesi ile transferi tamamlamak istiyor. Sarı- Lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Fransa'dan

Transferin son gününde transfere hız veren Fenerbahçe sol kanat transferiyle, transfer dönemini bitirmeyi planlıyor. Rossi ve Crespo transferlerinin ardından son dönemde büyük bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, PSG'nin sol beki Kurzawa ile menajerler aracılığıyla temasa geçtiği iddia edildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VİTOR PEREİRA ONAY VERDİ!

Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Kurzawa için onay verdiği sol bek, hem savunma, hemde ofansif olarak kullanılabilecek kaliteli alternatifler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon PSG ile 27 maça çıkan Kurzawa 1 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. PSG'nin Kurzawa için istediği bedel ise 12 milyon €.

Fenerbahçe transferde ilerleme kat etmesi durumunda Kurzawa'yı ilerleyen saatlerde açıklayabilir.