Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde...

Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Lig ve Avrupa için kadrosunu hemen hemen tamamlayan Fenerbahçe, Caner Erkin'in gidişinin ardından sol kanat takviyesi ile transferi tamamlamak istiyor. Sarı- Lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Fransa'dan

Transferin son gününde transfere hız veren Fenerbahçe sol kanat transferiyle, transfer dönemini bitirmeyi planlıyor. Rossi ve Crespo transferlerinin ardından son dönemde büyük bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fenerbahçe, PSG'nin sol beki Kurzawa ile menajerler aracılığıyla temasa geçtiği iddia edildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VİTOR PEREİRA ONAY VERDİ!

Teknik direktör Vitor Pereira'nın da Kurzawa için onay verdiği sol bek, hem savunma, hemde ofansif olarak kullanılabilecek kaliteli alternatifler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon PSG ile 27 maça çıkan Kurzawa 1 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. PSG'nin Kurzawa için istediği bedel ise 12 milyon €.

Fenerbahçe transferde ilerleme kat etmesi durumunda Kurzawa'yı ilerleyen saatlerde açıklayabilir.

Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde...
Kurzawa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Samet Aybaba Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'den son gün sürprizi! PSG'li yıldız gündemde... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:49:00. #1.15#

title