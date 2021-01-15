Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sinan Gümüş, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının ilk yarısında sakatlık yaşamıştı. Sinan, müsabakanın ikinci yarısında forma giymemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan