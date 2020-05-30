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Fenerbahçe'den seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik proje

Fenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.

Fenerbahçe'den seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik proje
30.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:45

Fenerbahçe Kulübü, seyircisiz oynayacağı maçlar için taraftarına yönelik projesini hayata geçiriyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerin sessiz kaldığı bu günlerde Fenerbahçeni yalnız bırakma! #SevdikSeniHerŞeydenÇok diyorsan sen de hemen katıl, Kadıköy'de tribünler Fenerbahçe için yeniden dolsun! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım. Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞeydenÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş, desteğini herkes görsün." ifadeleri yer aldı.

Taraftarların "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fenerbahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan ücretsiz yararlanabileceği açıklandı.

Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresinden görebilecek.

Kaynak: AA

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