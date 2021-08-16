Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması
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Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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