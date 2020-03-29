Fenerbahçe'den Rüştü Reçber'e "geçmiş olsun" mesajı Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski oyuncusu Rüştü Reçber için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Uzun süre formamızı terleten eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA