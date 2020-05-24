Fenerbahçe'den Ramazan Bayramı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
24.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:27
Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA