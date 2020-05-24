Fenerbahçe'den Ramazan Bayramı mesajı Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA