Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür