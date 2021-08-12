Pelkas'tan kötü haber
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Pelkas'tan kötü haber

Pelkas'tan kötü haber
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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