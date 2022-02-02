Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak... - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması:

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Fenerbahçe, Watford FC, Ozan Tufan, Futbol, Spor, Haber

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