Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza

İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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