Fenerbahçe'den Okan Turp'a profesyonel imza
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İSTANBUL/ DHA
Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapısından 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Son Dakika Haberleri