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Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, koç Zeljko Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını, Sırp çalıştırıcının ailesi ile görüştükten sonra karar vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
19.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:38

Fenerbahçe Kulübü, koç Zeljko Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını, Sırp çalıştırıcının ailesi ile görüştükten sonra karar vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe kulübü, erkek basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic ile yapmış oldukları yeni sezon görüşmeleri hakkında şu resmi açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.

Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.

Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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