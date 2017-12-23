Fenerbahçe'den Nikola Kalinic Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, THY Euroleague'de Maccabi Fox ile deplasmanda oynanan karşılaşmada talihsiz bir şekilde sakatlanan Nikola Kalinic'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli basketbolcunun, 4-5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox - Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic'in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.

Kalinic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir."