Fenerbahçe'den neşeli çalışma
İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe'den neşeli çalışma Fenerbahçeli futbolcuların antrenmanda gerçekleştiği çalışmada kahkaha sesleri yükseldi.
- Fenerbahçe'den neşeli çalışma
ANTALYA - Fenerbahçeli futbolcuların antrenmanda gerçekleştiği çalışmada kahkaha sesleri yükseldi.
Süper Lig hazırlıklarını verilen arada Antal'ya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de futbolcuların neşesi dikkat çekti. Antrenmanın orta bölümünde gerçekleştirilen çalışmada belirli bir alanda koşmaya çalışan sarı-lacivertli futbolcuları takım arkadaşları antrenman toplarıyla vurmaya çalıştı. Bu çalışmalar esnasında neşeli anlar yaşanırken futbolcuların yüzlerindeki gülümsemeler dikkat çekti.