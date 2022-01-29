- Fenerbahçe'den neşeli çalışma

ANTALYA - Fenerbahçeli futbolcuların antrenmanda gerçekleştiği çalışmada kahkaha sesleri yükseldi.

Süper Lig hazırlıklarını verilen arada Antal'ya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de futbolcuların neşesi dikkat çekti. Antrenmanın orta bölümünde gerçekleştirilen çalışmada belirli bir alanda koşmaya çalışan sarı-lacivertli futbolcuları takım arkadaşları antrenman toplarıyla vurmaya çalıştı. Bu çalışmalar esnasında neşeli anlar yaşanırken futbolcuların yüzlerindeki gülümsemeler dikkat çekti.