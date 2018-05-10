Fenerbahçe, Stoke City ile Küme Düşen Ndiaye'nin Peşine Düştü
Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'nin transferi için harekete geçti. Senegalli futbolcu, takımıyla küme düşmüştü.
Fenerbahçe transfer sezonunu hareketli geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Sarı-Lacivertli kulübün transferdeki ilk hedefinin sezon ortasında Galatasaray'dan Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye olduğu öğrenildi. Ndiaye, 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR
Takvim'in haberine göre; Ndiaye'nin sözleşmesinde takımının küme düşmesi durumunda bedelsiz kiralanabileceğine dair madde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maddeyi işleterek Ndiaye'yi ücret ödemeden kiralamak istiyor.
G.SARAY'DAN SORUNLU AYRILDI
Ndıaye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması durumunda ilk tercihinin eski kulübü G.Saray olacağı ifade edilse de Stoke City'ye transferinde kampı terk ettiği için Terim'in sıcak bakmayacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI...
Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye transferinde hem avantajlı hem de çok istekli olduğu ve işi şansa bırakmamak için girişimlerine şimdiden başladığı da gelen haberler arasında.
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GELİRSE GALATASARAYA GELİR FENERBAHÇEYE GELMEZ ÖYLE BİR KARAKTERİ YOK AMA GELMEZSEDE BU ADAMI BOŞ BIRAKMAZLAR HERTÜRLÜ KAPARLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunun menejeri kimse ipnelik yapmasın daha dünde beşiktaşa transfer oluyordu fiyatını yükseltmek için yarınd agalatasaraya transfer olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adam Türkiye ye dönmez artık demedi demeyinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gelirse vardara karşı oynar :)))Cevap Yaz 3 6 Yayından KaldırFENERBAHÇE: AĞLAMA LAN , KAÇMASAYDINIZ EZİKLER . . .7 1 Yayından Kaldır