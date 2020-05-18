Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun'
Fenerbahçe Kulübü, bugün mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
18.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:56
Fenerbahçe Kulübü, bugün mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA