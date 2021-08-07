Fenerbahçe'den Min-Jae Kim açıklaması
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Fenerbahçe'den Min-Jae Kim açıklaması

Fenerbahçe'den Min-Jae Kim açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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