Fenerbahçe'den Min-Jae Kim açıklaması

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı