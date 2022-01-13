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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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